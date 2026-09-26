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مجموعه داستانهای مصور «خاطرات پیشرفت» با روایت داستانی مسیر فعالیت فناوران، مدیران و چهرههای علمی کشور، حوالی ساعت ۱۸:۵۰ از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعهای که تلاش دارد داستان شکلگیری برخی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را از زاویه زندگی و تجربه افرادی روایت کند که در مسیر رسیدن به این دستاوردها با چالشهای مختلفی روبهرو بودهاند.
«خاطرات پیشرفت» سراغ سوژههایی رفته است که به دلیل هزینههای بالا، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند تولید، کمتر فرصت تبدیل شدن به آثار نمایشی را پیدا کردهاند. این مجموعه با روایتهای کوتاه و داستانمحور، بخشی از مسیر تولید و بومیسازی فناوریهای مختلف در کشور را به تصویر میکشد.
در قسمتهای مختلف این مجموعه، داستانهایی از رقابت تجهیزات آبیاری ایرانی با نمونههای آمریکایی و فرانسوی در اقلیم کردستان عراق، بومیسازی داروی فاکتور ۷ و صادرات آن، تولید خط لولههای خلا خونگیری با هزینهای بسیار کمتر از نمونه پیشنهادی خارجی و ساخت نخستین منبع لیزر فیبر صنعتی ایران پس از سه سال تحقیق روایت میشود.
رصدخانه ملی ایران، همکاری هپکو اراک با پروژه بینالمللی «سرن» (CERN) در حوزه پژوهشهای اتمی و مطالعات مرتبط با ساختار و رفتار ذرات و اتمها، اجرای طرح آبرسانی غدیر در خوزستان و برخی دستاوردهای حوزه پزشکی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این مجموعه به آنها پرداخته شده است. «خاطرات پیشرفت» همچنین در یکی از روایتهای خود، مسیر علمی یک زن ایرانی محجبه را به تصویر میکشد که پس از دریافت دکترای داروسازی در هلند، در حوزه تولید پروتئینهای نوترکیب برای بیماران سرطانی فعالیت میکند.
این مجموعه علاوه بر پخش تلویزیونی، در قالبهای دیگری نیز برای مخاطبان ارائه شده است؛ به زبانهای مختلف دوبله و از شبکههای برونمرزی پخش شده و روایتهای آن از رادیو نیز به گوش مخاطبان رسیده است. همچنین برخی از قصههای «خاطرات پیشرفت» در قالب کمیکاستریپ در مجلات مختلف، از جمله مجله «رشد» و مجله «دانشمند» به چاپ رسیدهاند.
«خاطرات پیشرفت» تولید خود را از سال ۱۳۹۸ در مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) آغاز کرده است و تاکنون بیش از ۶۰ قسمت، روایتهایی از صنایع و حوزههای علمی متنوع و همچنین زندگی و فعالیت قهرمانانی از نقاط مختلف کشور را به تصویر کشیده است. هر قسمت این مجموعه بین سه تا پنج دقیقه زمان دارد و علاوه بر پخش از شبکههای مختلف سیما، در فضای مجازی نیز بازدیدهای بالایی کسب کرده است.
«خاطرات پیشرفت» همچنین رتبه دوم بخش مشترک سیما در جشنواره نانو و رسانه سال ۱۴۰۲ را به دست آورده و در بخش پویانمایی دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار نیز نامزد دریافت جایزه شده است.