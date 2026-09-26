سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز: از مجموع جمعیت ۶۰ هزار و ۸۸۱ نفری شهرستان مهریز، حدود ۱۸ درصد را سالمندان تشکیل می‌دهند و مهریز از نظر سهم جمعیت سالمندی، رتبه سوم استان یزد را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر محمود فلاحتی با اشاره به جمعیت سالمندان شهرستان مهریز افزود: سالمندی از ۶۰ سالگی آغاز می‌شود و در گروه‌های سنی مختلف طبقه‌بندی می‌شود که توجه به نیاز‌های بهداشتی، درمانی، توانبخشی و رفاهی این جمعیت، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت خطرپذیری سالمندان در سامانه‌های سلامت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: سالمندان بر اساس میزان خطرپذیری به پنج گروه شامل کم‌خطر، با خطر متوسط، پرخطر و بسیار پرخطر تقسیم‌بندی می‌شوند و تمرکز شبکه بهداشت و درمان بر شناسایی و مراقبت مستمر از سالمندان بسیار پرخطر است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز ادامه داد: تاکنون ۱۱ هزار و ۵۲۲ مورد ارزیابی خطرپذیری سالمندان در شهرستان انجام شده و یک هزار و ۳۲۰ سالمند در گروه بسیار پرخطر شناسایی شده‌اند.

فلاحتی تصریح کرد: سالمندانی که به بیماری‌های صعب‌العلاج، بیماری‌های کنترل‌نشده یا شرایط حاد مبتلا هستند، سالمندان دارای ناتوانی و معلولیت همراه با چند بیماری و همچنین سالمندان ساکن مراکز نگهداری، در گروه سالمندان بسیار پرخطر قرار می‌گیرند و نیازمند پیگیری مستمر و مراقبت ویژه تیم سلامت هستند.

وی از ارائه خدمات مراقبتی و پزشکی به این گروه خبر داد و گفت: برای سالمندان بسیار پرخطر، خدمات مراقبتی، ویزیت پزشک و در موارد مورد نیاز مراقبت در منزل انجام می‌شود و سالمندان نیازمند حمایت‌های توانبخشی، رفاهی و اقتصادی نیز شناسایی و در صورت نداشتن پوشش حمایتی، به نهاد‌های مربوط از جمله بهزیستی و کمیته امداد معرفی می‌شوند.

فلاحتی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای حمایت از سالمندان افزود: استمرار همکاری شبکه بهداشت و درمان با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع شهر دوستدار سالمند اظهار کرد: ایجاد شهر دوستدار سالمند نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله ساختمان و شهرسازی، حمل‌ونقل، مسکن، فضا‌های عمومی و خدمات اجتماعی است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز خاطرنشان کرد: مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی، ایجاد دسترسی آسان برای سالمندان و افراد دارای ویلچر، افزایش کیفیت و ایمنی پیاده‌روها، ایجاد فضا‌های استراحت مناسب در پارک‌ها، مناسب‌سازی وسایل حمل‌ونقل عمومی و توجه به استاندارد‌های مسکن سالمندان از جمله اقداماتی است که باید در مسیر تبدیل مهریز به شهری دوستدار سالمند مورد توجه قرار گیرد.