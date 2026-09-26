به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۴ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه انیس

تجاوز رژیم پاکستان و دریافت پاسخ‌های کوبنده

وزارت امور خارجه: سفارت آمریکا منشأ مواد مخدر کشف شده را در پاکستان جست‌و‌جو کند.

امارت متحده عربی بر ادامه حمایت از افغان‌ها تاکید کرد.

روزنامه هشت صبح

جبهه آزادی، از کشته و زخمی شدن ۵ جنگجوی طالبان در سرپل خبر داد.

ترامپ به شی جین پینگ درباره حمایت چین از ایران هشدار داد.

پزشکیان: ایران به بازرسان هسته‌ای سازمان ملل اجازه برگشت را خواهد داد.

روزنامه شریعت

پاکستان: وقتی ملاحظات همسایگی در برابر صدای دیگران رنگ باخت

دیدار وزیر فواید عامه با معاون وزارت راه و شهرسازی ایران

روزنامه هیواد

افغانستان، پیوند‌های بازرگانی با آسیای مرکزی را گسترش می‌دهد.

ساخت بازار تجاری جدید در هرات

یوناما خواستار توقف حملات بر غیرنظامیان شد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«دیلی جنگ»

- گزینه عربستان سعودی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پابرجاست: گزارش محرمانه آمریکا

- ایران از آمادگی جهت دسترسی دوباره بازرسان هسته‌ای به تاسیسات خود خبر داد.

- مذاکرات مهم ایران و عمان درباره امنیت و ایمنی تنگه هرمز

- دیدار وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی در نیویورک و گفت‌و‌گو درباره مسائل مورد علاقه دو کشور

- برگزاری نشست مقام‌های نظامی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه

«تریبون اکسپرس»

- حزب تحریک انصاف راهپیمایی اعتراض آمیز علیه دولت به سمت اسلام آباد را تا ۴ اکتبر به تعویق انداخت.

- عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان در بلوچستان و ۳۳ تروریست تحت حمایت هند به هلاکت رسیدند.

- حافظ نعیم الرحمان: راهپیمایی به سمت اسلام آباد به تعویق افتاده، لغو نشده است؛ نخست وزیر هرچه زودتر لغو مالیات سوخت را اعلام کند.

- نخست وزیر پاکستان: حرمین شریفین خط قرمز ماست و درباره حرمت و امنیت آن هیچ مصالحه‌ای نخواهیم کرد.

«دنیا نیوز»

- وزیر دفاع: حزب تحریک انصاف در جنگ علیه تروریسم در کنار تروریست‌ها قرار دارد.

- رئیس جمهور ایران: به دلیل فقدان شدید اعتماد، گفتگوی مستقیم با آمریکا امکان پذیر نیست.

- سقوط یک فروند هواپیما در کنگو و کشته شدن ۱۴ نفر از جمله رئیس دادگاه نظامی و حسابرس کل

- ورود ۴۲ دانشجوی بنگلادشی دیگر به پاکستان در چارچوب توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی دو کشور

- بلاول بوتو: حملات پهپادی از خاک افغانستان نقض جدی حاکمیت ملی پاکستان است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های ترکیه

حریت

حمله مسلحانه مقابل مدرسه در مانیسا؛ ۷ مظنون از جمله اعضای خانواده مهاجم بازداشت شدند.

صباح

وزیر ورزش ترکیه پس از شکست مقابل فرانسه: باید به تیم ملی اعتماد کنیم.

سؤزجو

علی تاراکچی بازداشت شد؛ برای خبرنگاری که مدعی استعفای یک وزیر شده بود، دستور بازداشت صادر شد.

۱۱ سرمایه‌گذار نخست صندوق تِرا شناسایی شدند؛ جزئیات جدید پرونده صندوق‌ها

هزینه اقامتگاه زمستانی ریاست‌جمهوری در آحلات ادامه دارد؛ قرارداد جدید ۲.۹ میلیون لیری

جمهوریت

ماجرای صندوق‌ها همچنان در صدر اخبار اقتصادی؛ نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری درباره بازار سرمایه توضیح داد.

هشدار هواشناسی برای بارش شدید و وزش باد در بخش‌هایی از ترکیه

ینی‌شفق

حمله مقابل مدرسه مانیسا؛ ۷ مظنون از جمله مادر، پدر و پدربزرگ مهاجم زندانی شدند.

«ادعای استعفای وزیر»؛ برای علی تاراکچی به اتهام انتشار اطلاعات گمراه‌کننده پرونده قضایی تشکیل شد.

مسعود پزشکیان: ایران دیگر به آمریکا اعتماد ندارد.

خبر ترک

هاکان فیدان با همتای ایرانی خود دیدار کرد.

ترکیه گازتسی

ترکیه در شروع لیگ ملت‌ها مقابل فرانسه با یک گل شکست خورد.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های چین

شینهوا ـ Xinhua

نشست شی ـ ترامپ راهنمای راهبردی جدیدی برای روابط چین و آمریکا فراهم کرد.

شی از دعوت ۱۰۰ هزار جوان آمریکایی برای سفر و تحصیل در چین و از ورود دو پاندا به باغ‌وحش آتلانتا خبر داد.

ایران از آمادگی برای بازکردن تنگه هرمز خبر داد. آمریکا هنوز واکنشی نشان نداده

رئیس بانک غنا: تسویه حساب تجارت با چین را با ارز محلی ترویج خواهد داد.

شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در چهار ماه گذشته سقوط کرد.

چاینا دیلی

ترامپ میزبان شی جین‌پینگ در کاخ سفید شد.

وزیر خارجه ایران: تنگه هرمز در صورت تحقق شرایط می‌تواند ظرف ۷ روز بازگشایی شود.

آمریکا و چین بر اهمیت ادامه گفت‌و‌گو درباره تجارت و هوش مصنوعی تأکید کردند.

گلوبال تایمز

شی و ترامپ؛ حرکت روابط چین و آمریکا به سمت ثبات راهبردی

جشن نیمه پاییز در سراسر چین برگزار شد.

چشم انداز مذاکرات ایران وآمریکا زیر سایه تنگه هرمز

در حملات هوایی روسیه به کی اف ۳۲ تن کشته شدند.

سی‌جی‌تی‌ان

شی جین‌پینگ و ترامپ در کاخ سفید با یکدیگر چای نوشیدند.

شی جین‌پینگ از آمریکا و ایران خواست مسائل خود را از طریق مذاکره حل کنند.

ایران: طرح هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز

شی جین‌پینگ در پنجمین سالگرد ابتکار توسعه جهانی خواستار همکاری بیشتر کشور‌های جهان شد.

روزنامه مردم

نشست شی و ترامپ راهنمای راهبردی جدیدی برای روابط چین و آمریکا فراهم کرد.

هوش مصنوعی؛ حوزه جدید همکاری چین و آمریکا

تأکید چین بر بازگشت ایران و آمریکا به مسیر مذاکره و حل مسئله هسته‌ای از طریق دیپلماسی

عربستان سعودی و پاکستان در یک نشست نظامی سطح بالا برای آغاز اجرای توافق دفاع مشترک دیدار می‌کنند.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۴ مهر ۱۴۰۵

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

سنگاپور اکنون جامعه‌ای «فوق‌سالمند» محسوب می‌شود و بیش از یک‌پنجم شهروندان آن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند.

نجیب، نخست‌وزیر پیشین مالزی، از دادگاه درخواست کرد اجرای حکم ۱۵ سال زندان او به تعویق بیفتد.

بازار‌های آسیایی پس از جهش اخیر قیمت نفت، وضعیتی نوسانی داشتند.

رئیس مجلس ترکیه می‌گوید توافق با عربستان و پاکستان می‌تواند به جهان اسلام، از جمله ایران، گسترش یابد.

بانکوک پست

رئیس‌جمهور ایران به فاکس‌نیوز: آمریکا باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد به جنگ پایان دهد یا خیر

مالایی میل

سازمان ملل می‌گوید غزه دچار بدترین فروپاشی اقتصادی ثبت‌شده در جهان است.

ایران می‌گوید اگر آمریکا با جدیدترین توافق موافقت کند، تنگه هرمز می‌تواند ظرف هفت روز بازگشایی شود.

تمپو اندونزی

اندونزی در جمع نمایندگان جهانی که در اعتراض به سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل، جلسه را ترک کردند.

نتانیاهو نمایندگان سازمان ملل را که از جلسه خارج شدند، «بزدلان اخلاقی» خواند.

برناما

مالزی خواستار مشارکت بیشتر در پذیرش مسئولیت پناهجویان روهینگیا شد.

مالزیا رزرو

مالزی و اندونزی برای تسهیل تجارت دوجانبه، شورای حلال تشکیل می‌دهند.

نیو استریت تایمز

مالزی خواستار اقدام عملی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مسئله فلسطین است.

استار مالزی

ویتنام برای افزایش صادرات برنج، مقررات را تسهیل می‌کند.

ترامپ و شی درباره جنگ خاورمیانه گفت‌و‌گو کردند؛ هم‌زمان ایران طرحی هفت‌روزه را برای پایان دادن به درگیری‌ها پیگیری می‌کند.

فری مالزیا تودی

تحریم‌های ترامپ علیه ایران با معضل چین روبروست.

آسترو آوانی

ترامپ آتش‌بس با ایران را رد کرد و انتظار حملات جدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را دارد.