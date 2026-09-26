مستند «به وقت ماندن» با موضوع روایت زندگی سرباز شهید مدافع وطن، پویا آموسی، در سینما بهمن قزوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ این مستند به کارگردانی امیرمحمد باقریانی و با همکاری حوزه هنری و صدا و سیما تهیه و تولید شده و به زندگی این سرباز شهید و لحظات پایانی زندگی او می‌پردازد.

امیرعلی کریمی، فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: نقش جوانان و سربازان در دفاع از کشور، چه در دوران دفاع مقدس و چه در جنگ اخیر، بسیار مهم و اثرگذار بوده است.

وی افزود: در نیرو‌های مسلح بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده نیروی انسانی و سربازان است و آنان در دفاع از وطن خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند؛ چرا که هر زمان پای دفاع از کشور در میان باشد، همه پای کار می‌آیند.

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی درباره شهید پویا آموسی هم گفت: در لحظات پایانی، با شنیدن صدای پدافند از او خواسته شد محل را ترک کند، اما شهید آموسی آخرین خشاب خود را در سلاح قرار داد و در همان لحظات به شهادت رسید.

احمد پور معاون سیاسی استاندار هم با اشاره به جایگاه سرباز در فرهنگ دفاع از کشور، گفت: سرباز واژه‌ای مقدس است و در تاریخ ایران، شخصیت‌هایی مانند رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک‌خان نیز برای دفاع از وطن جان خود را فدا کردند.

وی افزود: بسیاری از شهدای قزوین نیز تا آخرین لحظه پای دفاع از وطن و اعتقادات خود ایستادند و برای حفظ کشور جانشان را فدا کردند.

در پایان این مراسم از تعدادی از سربازان نیز به پاس خدمات و تلاش‌های آنان تجلیل شد.