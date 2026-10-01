\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u062c\u0648\u0632 \u06af\u0645\u0631\u06a9 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0646\u0645\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f8\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0645 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u00ab\u062e\u0648\u0634 \u062e\u0628\u0631\u00bb \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062e\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n\n\n\u062e\u0648\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\n