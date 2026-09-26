به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهر بجنورد بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و از آنجا که شبکه جمع آوری فاضلاب آن از سال ۶۹ ایجاد شده است و اکنون تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان ، تنها نیمی از جمعیت فعلی شهر را پوشش می‌دهد ، مناطق پر تراکمی همچون شهرک شاهد و خیابان جوادالائمه تا میدان امام رضا از شبکه فاضلاب شهری محروم هستند.

این موضوع، مشکلاتی برای ساکنان این محدوده ها ایجاد کرده است و باید ماهانه برای تخلیه چاه فاضلاب منازل خود ، هزینه کنند .