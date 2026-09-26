پخش زنده
امروز: -
نمایش «ضربه آزاد» به کارگردانی مسعود احمدی به عنوان تنها نماینده استان فارس و شهر شیراز در بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نمایش «ضربه آزاد» به کارگردانی مسعود احمدی، به عنوان تنها نماینده استان فارس و شهر شیراز در بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت انتخاب شد. این اثر نمایشی که توسط گروه هنری پرسیا اجرا میشود، با حمایت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در این رویداد بینالمللی حضور مییابد.
محدث مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: نمایش «ضربه آزاد» به نویسندگی و کارگردانی مسعود احمدی، در بخش صحنهای این جشنواره به عنوان نماینده استان فارس برگزیده شده است.
این نمایش با نگاهی به روایت داستان هفت دختر فوتبالیست تیم ملی بانوان ایران میپردازد که در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل، در استرالیا درخواست پناهندگی کردند.
نمایش مذکور با بازخوانی این رویداد ورزشی و اجتماعی، به موضوعاتی همچون هویت، وطن و انتخابهای دشوار انسانی میپردازد و تلاش میکند لایههای پنهان این ماجرا را برای مخاطبان به تصویر بکشد.
گروه هنری پرسیا پیشتر با اجرای نمایش «بیدوران» به تهیه کنندگی حوزه هنری فارس در نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت حاظر شده بود.
عوامل نمایش «ضربه آزاد»
نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی
تهیهکننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
بازیگران: شیما پورسهمالدین، محمد شکروی، مهدی شیرازی، سعید محمدی، فائزه رستگاری، عاطفه دامنپاک، فاطمه رنجبر، شکیلا قهرمانی، فاطمه (مینا) رحمانی، سوگند جعفری، بهار بهرامی، آیلین شفیعی، سوگند روستا، هستی غلامی، محیا کاظمی، سارا منفرد، سوفیا زارع، ملیکا رحیمی و آیسن تندر
طراح نور: محمدحسین (مهرداد) سهامی
طراح لباس: فاطمه رنجبر، آیلین شفیعی
طراح گریم: مریم احمدی
دستیار کارگردان: امیرحسین دهقانیزاده
طراح صحنه: مسعود احمدی
دستیاران طراح صحنه: پارسا رضایی، امیرعلی شیروانی، امیرحسین دهقانی¬زاده
مدیر صحنه: امیرعلی شیروانی، امیرعلی کیانی
روابط عمومی: روجا اکبرپور، هدی هادیان
موسیقی: شیما پورسهمالدین
اجرای موسیقی و افکت: امیرعلی کیانی
عکاس: احسان پورفرخ
طراح پوستر و بروشور: شیما پورسهمالدین
منشی صحنه: فاطمه خانیپور، رستا نامدار
مدیر تولید: مجید امینزاده گوهری، بهاره دهقان
مدیر اجرا: محمد اکبری، مریم رمضانی
تبلیغات: رضا محمدی، طناز زواره
مشاور متن: رضا فتحاللهپور
سرپرست گروه: سید امین پرس