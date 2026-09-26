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مدیرکل آموزش و پرورش استان قم از ساخت ۷۹ مدرسه با ۷۹۶ کلاس درس در استان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از مدارس جدید، سرانه فضای آموزشی قم از ۴.۶ به ۴.۹ مترمربع افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد محمدیسعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مراسم نواختن زنگ مهر در مدرسه ایزدی قم با اشاره به وضعیت سرانه فضای آموزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی قم پیش از این ۴.۶ مترمربع بود که با بهرهبرداری از ۲۶ مدرسه جدید، این میزان به ۴.۹ مترمربع رسیده است.
وی افزود: میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۸ مترمربع است و قم برای رسیدن به این میانگین همچنان حدود یک مترمربع فاصله دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه ۲۶ مدرسه جدید با ۱۱۷ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری رسیده است، گفت: تا پایان سال نیز ۲۶ مدرسه دیگر به فضای آموزشی استان اضافه خواهد شد.
محمدیسعید ادامه داد: در حال حاضر ۷۹ طرح مدرسهسازی با مجموع ۷۹۶ کلاس درس در استان قم در دست ساخت است و تکمیل این طرحها نقش مهمی در جبران کمبود فضای آموزشی استان خواهد داشت.
وی سرانه استاندارد فضای آموزشی برای قم را ۸ مترمربع عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این میزان، به ساخت حدود ۱۰۰ مدرسه نیاز داریم و طرحهای در دست ساخت، بخشی از این نیاز را پوشش خواهد داد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم همچنین با اشاره به تشکیل قرارگاه هویت اسلامی، دینی و ملی در مدارس گفت: برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس استان با محوریت نقشپذیری و مسئولیتپذیری بیشتر دانشآموزان و با تمرکز بر مفاهیم دینی و ملی دنبال میشود.
محمدیسعید ایجاد محیطی بانشاط، باطراوت و سالم در مدارس و واحدهای آموزشی را از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش استان دانست و گفت: با تلاش معلمان، مدیران، اولیا و مسئولان مدارس، شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده و مدارس قم سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل آغاز کردهاند.