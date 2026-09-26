مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با حضور معاون دادستان تهران و رئیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، از بخش‌های مختلف گمرک این فرودگاه بازدید و روند ورود، بررسی و ترخیص محموله‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، در این بازدید که با حضور معاون دادستان تهران و رئیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شد، در جریان آخرین وضعیت محموله‌های وارداتی حوزه سلامت قرار گرفت.

در جریان این بازدید، فرآیند‌های مرتبط با ورود و ترخیص کالا‌های سلامت‌محور مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت محموله‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شوند، مورد توجه قرار گرفت.

همچنین نحوه بررسی اسناد و مدارک محموله‌ها، فرآیند‌های کارشناسی و مراحل تعیین تکلیف کالا‌های وارداتی بررسی شد و موضوعات مرتبط با تسریع در انجام فرآیند‌های قانونی ترخیص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهرزادی در این بازدید بر اهمیت تسهیل فرآیند ترخیص کالا‌های مورد نیاز حوزه سلامت و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد تا محموله‌های سلامت‌محور پس از طی مراحل قانونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

حضور معاون دادستان تهران و رئیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در این بازدید نیز فرصتی برای بررسی مشترک مسائل و موانع موجود در مسیر ترخیص کالا‌های سلامت‌محور و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول فراهم کرد.

در ادامه، وضعیت محموله‌های وارداتی دارویی، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار همکاری و هماهنگی میان سازمان غذا و دارو، گمرک و دستگاه قضایی برای رفع موانع و تسریع در فرآیند‌های مرتبط تأکید شد.

این بازدید در راستای نظارت بر فرآیند‌های مرتبط با ورود کالا‌های سلامت‌محور و بررسی میدانی روند تعیین تکلیف و ترخیص این محموله‌ها انجام شد.

بررسی میدانی فرآیند‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا‌های سلامت‌محور، از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، با هدف شناسایی موانع و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.