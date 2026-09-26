ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با صدور پیامی، فقدان استاد سید مصطفی احمدی، هنرمند برجسته و خادم بااخلاص اعتاب مقدسه را تسلیت گفت؛ هنرمندی که عمر خویش را وقف تجلی هنر قدسی در مضاجع شریف آل‌الله نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام به این شرح است:



«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت استاد برجسته و هنرمند متعهد، زنده‌یاد دکتر سید مصطفی احمدی، باعث تالم و تاثر شد.

آن فقید سعید، عمر پربار خویش را وقف اعتلای هنرِ قدسی نمود و با ساخت درب‌ها و ضریح‌های مضاجع شریف آل الله (علیهم‌السلام) از جمله اعتاب مقدسه نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، کوفه و دیگر اماکن زیارتی عراق، سوریه و ایران نام خود را در تاریخ هنر شیعی ماندگار کرد.

ایستادگی مثال‌زدنی آن استاد در ایام بیماری و تداومِ مجاهدت هنری تا آخرین لحظات حیات پر برکتش، جلوه‌ای از عشق عمیق ایشان به ساحت مقدس اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین بود.

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، فقدان این خادم بااخلاص و استادِ تربیت‌کننده‌ی شاگردانِ متعهد را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت می‌نماید.

پیکر این خادم خاندان عصمت و طهارت بنا بر وصیت خود در کنار مضجع شریف امامزاده محمد (ع) شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان آرام گرفت.