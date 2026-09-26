شهردار منطقه 5 گفت: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بازسازی و نوسازی مدارس از مأموریت‌های شهرداری است و طی دو سال گذشته اقداماتی از جمله آسفالت مدارس، بازسازی، رنگ‌آمیزی، زیباسازی و اجرای طرح عمرانی در مدارس منطقه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پوریافر افزود: با توجه به شرایط ویژه دانش‌آموزان مدرسه ساریخانی، این مجموعه در اولویت اقدامات قرار گرفت و زمین چمن مصنوعی احداث شده است.

شهردار منطقه ۵ در ادامه از برنامه راه‌اندازی «کافه مدرسه» خبر داد و گفت: خانواده‌های این دانش‌آموزان به فضایی برای دورهمی، همفکری، تبادل تجربه و همراهی نیاز دارند. این کافه علاوه بر ایجاد چنین فضایی، توسط دانش‌آموزان اداره خواهد شد تا آنان در یک محیط واقعی، مهارت‌های شغلی مانند کافه‌داری، مسئولیت‌پذیری و تعامل اجتماعی را تمرین کنند و برای آینده آماده شوند.

پوریافر افزود: این کافه می‌تواند فضایی اجتماعی، آموزشی و فرهنگی باشد و امیدواریم به الگویی برای سایر مدارس مشابه در کشور تبدیل شود.

زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه کافه مدرسه فقط یک طرح عمرانی نیست، گفت: این فضا می‌تواند یک محیط آموزشی واقعی برای مهارت‌آموزی، مشارکت اجتماعی و تقویت استقلال دانش‌آموزان باشد؛ محیطی که آنان در آن برای زندگی روزمره، اجتماعی و شغلی آینده آماده شوند.

وی افزود: خانواده‌های این دانش‌آموزان نیز به فضایی برای گفت‌وگو، تبادل تجربه، دریافت اطلاعات و احساس همراهی نیاز دارند و لازم است در طراحی این فضا، مؤلفه‌هایی مانند رنگ، نور، صوت، تهویه، سرمایش و گرمایش متناسب با نیاز آنان مورد توجه قرار گیرد.

شمس‌احسان با اشاره به فشارهای روحی و اقتصادی خانواده‌های دارای فرزندان با نیازهای ویژه گفت: این فضا می‌تواند هم محیطی عملی برای آموزش دانش‌آموزان و هم فضایی برای احساس همراهی و دلگرمی خانواده‌ها باشد.