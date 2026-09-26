رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پیام آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان با تکیه بر دانش، مسئولیت‌پذیری و خلاقیت می‌توانند در دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام دکتر عباس سروش به مناسبت آغاز سال تحصیلی به شرح زیر است:

آغاز سال تحصیلی؛ فصل تازه‌ای برای اندیشه، امید و نقش‌آفرینی دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه؛ آغاز سال تحصیلی، همواره با طراوت، امید و انگیزه‌ای تازه همراه است؛ فصلی که بار دیگر با حضور دانشجویان، تلاش استادان و همراهی کارکنان، جریان پویای علم و دانایی در دانشگاه جان می‌گیرد.

دانشگاه، فراتر از مجموعه‌ای آموزشی و پژوهشی، نهادی اثرگذار در مسیر پیشرفت جامعه و یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های فکری هر کشور است. دانشگاه محل شکل‌گیری پرسش‌های بزرگ، پرورش اندیشه‌های نو و تربیت انسان‌هایی است که می‌توانند در حل مسائل و ساختن آینده نقش‌آفرین باشند.

امروز کشور ما در شرایطی قرار دارد که بیش از همیشه به سرمایه انسانی توانمند، دانش روزآمد، پژوهش‌های مسئله‌محور و همدلی و مشارکت همه بخش‌های جامعه نیازمند است. در چنین شرایطی، نقش دانشگاه و دانشگاهیان در کمک به پیشبرد امور کشور، ارائه راهکار‌های علمی، توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

بی‌تردید دانشگاهیان با تکیه بر دانش، مسئولیت‌پذیری و روحیه خلاقانه خود می‌توانند همچنان یکی از ارکان مهم عبور از چالش‌ها و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر باشند. این مسیر، نیازمند هم‌افزایی میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه است.

دانشجویان عزیز؛ دوران دانشجویی فرصتی ارزشمند برای آموختن، تجربه کردن، پرسیدن و ساختن است. امیدوارم در کنار کسب دانش و مهارت، با نگاه مسئولانه و دغدغه‌مند نسبت به جامعه، در مسیر تعالی علمی و انسانی گام بردارید.

از اعضای محترم هیئت علمی که با دانش، تجربه و تلاش مستمر، چراغ علم و پژوهش را روشن نگاه می‌دارند و از کارکنان ارجمند که با تعهد و همراهی، زمینه تحقق اهداف دانشگاه را فراهم می‌کنند نیز صمیمانه قدردانی می‌کنم.

در سال تحصیلی پیش رو، با اتکا به توانمندی‌های ارزشمند شما دانشگاهیان ارجمند، تلاش خواهیم کرد مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه پژوهش‌های اثرگذار، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و ایفای نقش مؤثرتر در پیشرفت کشور را با جدیت دنبال کنیم.

آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سالی سرشار از موفقیت، سلامتی، آرامش و دستاورد‌های ارزشمند پیش روی خانواده بزرگ دانشگاه باشد.