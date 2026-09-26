به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: عصرروز جمعه، حادثه آتش سوزی یک واحد مسکونی واقع در طبقه هشتم یک مجتمع ۱۶ طبقه با ۲۸۰ واحد، از شهروندان به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اصفهان اعلام شد.

مجتبی دهقانی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از 2 ایستگاه و همچنین تجهیزات تخصصی خودروی لدر و خودروی دستگاه تنفسی به محل حادثه اعزام و با حضور آتش‌نشانان در محل و آغاز عملیات اطفای آتش سوزی و ایمن‌سازی، اقدامات لازم برای امدادرسانی به یکی از ساکنان که دچار سوختگی شده بود، انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به انتشار دود ناشی از حریق در ساختمان، بیش از ۵۰ نفر از ساکنان با هدایت و اقدام به‌موقع آتش‌نشانان به خارج از مجتمع انتقال یافتند تا از بروز خطرات احتمالی ناشی از دودگرفتگی جلوگیری شود.

دهقانی از شهروندان خواست:در زمان حادثه آتش سوزی در مجتمع‌های مسکونی، با حفظ خونسردی با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته، از استفاده از آسانسور خودداری کنند و هرچه سریع‌ تر با رعایت اصول ایمنی، خود و همراهانشان را به فضای باز و ایمن برسانند.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان است.