فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، از آغاز اجرای برنامه «میدان یار» با هدف ارائه آموزش‌های نظامی، امدادگری و فرهنگی در تجمعات مردمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قربان محمد ولی زاده گفت: هلال‌احمر، اورژانس، بسیج، اصحاب رسانه و مجموعه‌های فرهنگی در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند و مسابقات نیز در سطح شهرستان‌ها، محله‌ها و روستا‌ها برگزار شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانستند به صورت خانوادگی یا در قالب تیم‌های خواهران و برادران در مسابقات حضور پیدا کنند و دانش‌آموزان نیز در بخش میدان نو به رقابت پرداختند. وی افزود: مرحله مقدماتی مسابقات در شهرستان‌های استان تهران برگزار شده و اکنون مرحله فینال شهرستانی در حال برگزاری است تا تیم‌های برتر ۱۵ شهرستان مشخص شوند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: از هر شهرستان یک تیم خانوادگی، یک تیم خواهران، یک تیم برادران و یک تیم «میدان نو» به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند و پس از برگزاری رقابت‌ها در این مرحله، منتخبین استان تهران برای حضور در مرحله ملی معرفی خواهند شد. سردار قربان محمد ولی زاده با اشاره به برگزاری نخستین برنامه «میدان یار» در شهرستان قرچک افزود: نخستین برنامه در قرچک برگزار شد و بخش‌های ضبط‌شده این مسابقات هر شب ساعت ۲۱ از شبکه تهران پخش می‌شود.