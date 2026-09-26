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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از تصفیه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با تشریح عملکرد بخش فاضلاب آبفای استان یزد، در ۶ ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در تأسیسات تصفیهخانههای استان یزد تصفیه شد که این فرآیند در باهدف، حفاظت از محیط زیست، مدیریت بهداشتی فاضلاب و بازگردانی آب و استفاده بهینه از منابع آبی صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به هزار و ۱۰۰ انشعاب جدید فاضلاب در استان یزد نصب شده است.
علمدار توسعه شبکه و افزایش دسترسی مشترکان به خدمات فاضلاب را از محورهای مهم فعالیت آبفای استان یزد دانست و ادامه داد: توسعه انشعابات فاضلاب، علاوه بر ارتقای سطح خدماترسانی، نقش مهمی در جمعآوری اصولی فاضلاب، کاهش مخاطرات زیستمحیطی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق مختلف دارد.
مدیرعامل آبفای یزد خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح فاضلاب و توسعه زیرساختهای جمعآوری و تصفیه آن، یکی از الزامات توسعه پایدار استان یزد به شمار میرود و آبفای یزد تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند ارائه این خدمات را متناسب با نیاز مناطق مختلف استان یزد دنبال کند.
وی تصریح کرد: تصفیه فاضلاب علاوه بر آثار مستقیم بهداشتی و زیستمحیطی، زمینه استفاده مجدد از آب بازیافتی در بخشهای مجاز را فراهم میکند و میتواند در کاهش فشار بر منابع آب متعارف و تقویت مدیریت منابع آبی استان یزد مؤثر باشد.
علمدار در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات فاضلاب و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تصفیهخانهها، همزمان با توسعه شبکه و انشعابات، از برنامههای مهم آبفای استان یزد برای ارتقای کیفیت خدمات و حرکت به سمت مدیریت پایدار منابع آب و آب بازیافتی است.