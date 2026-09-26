همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه جهادی بسیج جامعه پزشکی کاشمر در محله امام موسی صدر، با ارائه خدمات رایگان پزشکی، آموزشی و پیشگیرانه در ۶ محور سلامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دانشکده علوم پزشکی و مدیر بسیج جامعه پزشکی کاشمر، گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی با همکاری دانشکده علوم پزشکی، اورژانس ۱۱۵، مرکز بهداشت شهرستان و پایگاه بسیج مسجد حضرت ابوالفضل (ع) حوزه نبی اکرم (ص)، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله امام موسی صدر حضور یافت و خدمات سلامت را به‌ صورت رایگان به اهالی و نمازگزاران ارائه کرد.

وی افزود: ویزیت پزشکی، آموزش امدادرسانی، پیشگیری از بیماری‌ های غیرواگیر، آموزش سبک زندگی سالم، آموزش کنترل فشار خون و افزایش آمادگی مردم در مواجهه با حوادث از محورهای این برنامه جهادی بود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر ادامه داد: در این برنامه، دکتر محمدرضا رضانژاد، متخصص طب اورژانس، به همراه نیروهای اورژانس ۱۱۵، استادان دانشکده علوم پزشکی، کارشناسان سلامت و نیروهای جهادی بسیج جامعه پزشکی، ضمن ویزیت مراجعه‌کنندگان، آموزش‌ های لازم درباره پیشگیری و نحوه مواجهه با حوادث و بیماری‌ ها را ارائه کردند.

دکتر یزدانی گفت: آموزش کمک‌ های اولیه و امدادرسانی به مصدومان سوانح و حوادث از بخش‌ های مهم این برنامه بود و نحوه کنترل خونریزی، اقدامات اولیه در موارد بیهوشی، سوختگی، خفگی و شکستگی و همچنین اصول احیای پایه قلبی ـ ریوی به مردم آموزش داده شد.

وی افزود: در بخش دیگری از این برنامه، آموزش‌ های سلامت‌ محور با موضوع پیشگیری از دیابت و فشار خون بالا، اصلاح سبک زندگی، تغذیه سالم، فعالیت بدنی مناسب و ضرورت انجام معاینات دوره‌ای ارائه شد.

مدیر بسیج جامعه پزشکی کاشمر بیان کرد: فشار خون مراجعه‌ کنندگان نیز در حاشیه این برنامه اندازه‌ گیری و نکات لازم درباره کنترل فشار خون، پیشگیری از عوارض بیماری‌ های مزمن و توجه به علائم هشداردهنده به‌ صورت چهره‌ به‌ چهره به آنان ارائه شد.

دکتر یزدانی هدف از اجرای این برنامه‌ های جهادی را نزدیک کردن خدمات سلامت به مردم، افزایش آگاهی و مهارت‌ های خودمراقبتی و ارتقای آمادگی عمومی در برابر حوادث و بیماری‌ ها عنوان کرد و گفت: استمرار این برنامه‌ ها می‌ تواند در توسعه فرهنگ سلامت و تقویت مشارکت مردم برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه مؤثر باشد.

وی در پایان از همکاری اورژانس ۱۱۵، مرکز بهداشت، اساتید و کارکنان دانشکده علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی و پایگاه بسیج مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در اجرای این برنامه قدردانی کرد.