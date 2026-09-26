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در حمله خرس در بخش ساردوئیه جیرفت ،نوجوان ۱۴ ساله جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس جمعیت هلالاحمر بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت گفت: حمله یک قلاده خرس در منطقه کوهستانی بحرآسمان این بخش، موجب جانباختن نوجوان ۱۴ ساله شد.
غلامرضا شاهرخی افزود: در پی تماس مردمی مبنی بر حمله حیوان وحشی (خرس) در محدوده روستاهای «کوهِ هَنزا» و «زمینحسین» واقع در منطقه بحرآسمان بخش ساردوئیه، بلافاصله تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: متأسفانه به علت شدت جراحات وارده و شکستگی ناحیه گردن بر اثر حمله خرس، این نوجوان ۱۴ ساله با هویت «امیررضا سمندری» در همان لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داد.