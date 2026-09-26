جشنواره روستای شال بخش شاهرود با حضور پرشور اهالی روستا، مهمانان، گردشگران و مسئولین شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جشنواره روستای شال بخش شاهرود با حضور پرشور اهالی روستا، مهمانان، گردشگران و مسئولین شهرستانی برگزار شد. اجرای موسیقی زنده، شعرخوانی به زبان تاتی، دکلمه، سرود و مراسم آیینی "عروس بران" از جمله برنامه های این جشنواره بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، موسیقی زنده و قرائت شعر و برپایی غرفه‌های غذا‌های محلی و صنایع دستی از شاخص‌ترین برنامه‌های این مراسم بود

دکتر حسین وطن دوست فرماندار خلخال در سخنانی کوتاهی روستای شال را روستایی تاریخی با قدمتی بالا عنوان وگفت: فرهنگ وآداب منطقه نشان ازتاریخ کهن این منطقه دارد.

وی ضمن گرامیداشت روز شال گفت: این روستا از قدیم ایام در کنار شهر کلور یکی از پرتردد‌ترین روستا‌های شهرستان خلخال بوده است و سیر آبادانی خود را طی کرده است.