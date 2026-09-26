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کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: وضعیت جوی استان از اواسط هفته جاری ناپایدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید خلیلی اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، امروز و فردا، شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم مهر، پدیده جوی خاصی در آذربایجانغربی پیشبینی نمیشود و شرایط جوی استان نسبتاً آرام خواهد بود.
وی افزود: از روز دوشنبه، در بخشهای شمالی و مرکزی استان بارشهای پراکنده آغاز میشود که این شرایط تا اواخر روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی ادامه داد: همچنین از روز دوشنبه در مناطق جنوبی استان وزش باد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا روز دوشنبه نوسانات دمایی قابل توجهی در آذربایجانغربی نخواهیم داشت، اما از اواخر هفته کاهش محسوس دما در استان پیشبینی میشود.
خلیلی در خصوص کمینه و بیشینه دمای استان درشبانه روز گذشته افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، دمای مرکز استان بین ۹ تا ۲۹ درجه سانتیگراد در نوسان بود؛ تخت سلیمان تکاب با ۷ درجه سانتیگراد خنکترین و میاندوآب با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شد.
کارشناس پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به پیشبینی بلندمدت سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس این پیشبینی، آغاز بارشهای قابل توجه در آذربایجانغربی از اواسط آبان پیشبینی شده است.