به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید خلیلی اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز و فردا، شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم مهر، پدیده جوی خاصی در آذربایجان‌غربی پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی استان نسبتاً آرام خواهد بود.

وی افزود: از روز دوشنبه، در بخش‌های شمالی و مرکزی استان بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود که این شرایط تا اواخر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین از روز دوشنبه در مناطق جنوبی استان وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا روز دوشنبه نوسانات دمایی قابل توجهی در آذربایجان‌غربی نخواهیم داشت، اما از اواخر هفته کاهش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

خلیلی در خصوص کمینه و بیشینه دمای استان درشبانه روز گذشته افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، دمای مرکز استان بین ۹ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود؛ تخت سلیمان تکاب با ۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و میاندوآب با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی بلندمدت سازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس این پیش‌بینی، آغاز بارش‌های قابل توجه در آذربایجان‌غربی از اواسط آبان پیش‌بینی شده است.