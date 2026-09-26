مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، از اجرای طرح پایش تندرستی دانشجویان جدیدالورود و اجرای آزمایشی طرح «مشاوره ورزشی» برای نخستین بار در سطح دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مصطفی زارعی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها، از طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی برای دانشجویان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌ها گفت: در راستای شناسایی استعداد‌های برتر و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان، امسال المپیاد‌های درون‌دانشگاهی در تمامی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان همچنین با اشاره به استمرار طرح‌های سلامت‌محور افزود: طرح پایش تندرستی دانشجویان جدیدالورود همانند سنوات گذشته اجرا می‌شود. در این طرح، ویژگی‌های تندرستی دانشجویان از جمله شاخص‌های ترکیب بدنی، وضعیت قلبی-عروقی و فاکتور‌های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، به‌دقت ارزیابی و سنجش می‌شوند.

دکتر زارعی از اجرای یک ابتکار جدید خبر داد و گفت: برای نخستین بار، طرح مشاوره ورزشی به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد که در مرحله اول، حدود ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان بر اساس نتایج پایش تندرستی، از خدمات مشاوره‌ تخصصی ورزشی بهره‌مند خواهند شد.