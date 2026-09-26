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یادواره شهدای منطقه شاهدیه همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور مردم و مسئولان در میدان شاهد شاهدیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یادواره شهدای منطقه شاهدیه همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور مردم و مسئولان در میدان شاهد شاهدیه برگزار شد. سرهنگ آزادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد، گفت: این مراسم با هدف تجلیل از مقام والای شهدا، پاسداشت ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ مقاومت و ایستادگی برگزار شد.
سرهنگ آزادی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا افزود: برگزاری یادوارههای شهدا فرصتی برای بازخوانی آرمانها و ارزشهایی است که شهیدان برای دفاع از آنها جان خود را فدا کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد، پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف مهم برگزاری این برنامهها عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با اجرای چنین برنامههایی، نسل جدید را با سیره و آرمانهای شهدای منطقه شاهدیه آشنا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بازخوانی راه و آرمان شهدا، انتقال پیام دفاع مقدس به نسلهای آینده و تقویت روحیه مقاومت و استقامت در جامعه، از مهمترین اهداف برنامههای فرهنگی هفته دفاع مقدس است.