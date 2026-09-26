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حج و زیارت گیلان اعلام کرد: با توجه به ثبت بهموقع اطلاعات گذرنامهای افراد در سامانههای کشور میزبان، اعتبار گذرنامه در زمان ورود به کشور عربستان سعودی باید حداقل ۶ ماه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حج و زیارت گیلان اعلام کرد: با توجه به آغاز فرآیند برنامهریزی و اقدامات مقدماتی اعزام زائران به حج تمتع سال ۱۴۰۶ و ضرورت ثبت بهموقع اطلاعات گذرنامهای افراد در سامانههای کشور میزبان و انجام فرآیند صدور روادید، اعتبار گذرنامه در زمان ورود به کشور عربستان سعودی باید حداقل ۶ ماه باشد.
با توجه به زمان پیشبینیشده برای اعزام زائران در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶، ضروری است گذرنامه افراد اعزامی حداقل تا پایان آبانماه سال ۱۴۰۶ دارای اعتبار باشد.
بر این اساس، از کلیه زائران خواسته شده اعتبار گذرنامه خود را هرچه سریعتر بررسی کرده و در صورتی که اعتبار گذرنامه تا پایان آبانماه ۱۴۰۶ کافی نباشد، لازم است زائرین نسبت به پیگیری و تعویض گذرنامه خود اقدام کنند.