پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: کیفیت محصول امسال، ظرفیت مناسبی برای حضور سیب استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری اظهار کرد: آذربایجانغربی با تولید حدود یکسوم سیب کشور، رتبه نخست تولید این محصول را در کشور دارد و این ظرفیت میتواند زمینه حضور گستردهتر سیب استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت محصول پس از تولید افزود: برداشت در زمان مناسب، رعایت اصول فنی و کاهش ضایعات پس از برداشت از عواملی است که میتواند کیفیت محصول را حفظ کرده و زمینه عرضه مناسبتر آن به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
اصغری ادامه داد: در صورت بروز نوسانات بازار، ۷۳ مرکز خرید صنعتی سیب زیرمجموعه تعاون روستایی آمادگی دارند محصول باغداران را خریداری کنند تا بخشی از دغدغه تولیدکنندگان در زمینه عرضه محصول مدیریت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین بر توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: ظرفیت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تنی کارخانههای کنسانتره استان، امکان مناسبی برای جذب محصول و استفاده از سیبهایی است که از نظر کیفیت ظاهری قابلیت عرضه به صورت تازهخوری را ندارند.
وی افزود: فرآوری سیب و تولید محصولاتی مانند کنسانتره علاوه بر کاهش ضایعات، ارزش افزوده بیشتری برای محصول ایجاد کرده و میتواند ظرفیتهای اقتصادی و صادراتی استان را تقویت کند.
اصغری، انتقال دانش فنی به باغداران را نیز یکی از پیشنیازهای افزایش بهرهوری دانست و اظهار کرد: آموزشهای ترویجی در زمینه تولید، برداشت، نگهداری و عرضه محصول باید مورد توجه قرار گیرد تا با ارتقای دانش بهرهبرداران، کیفیت محصول حفظ و میزان ضایعات کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری روز سیب در هفتم مهرماه گفت: یکی از محورهای مورد توجه در این برنامه، بررسی راهکارهای تسهیل صادرات سیب و رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان، بهویژه مسائل مربوط به تعهدات ارزی، بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات را از دیگر محورهای مورد توجه عنوان کرد و افزود: کنسانتره سیب یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی و صادراتی استان است و تقویت این بخش میتواند در تکمیل زنجیره ارزش محصول و استفاده بهتر از تولیدات باغی نقش داشته باشد.
اصغری خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت صادرات، توسعه صنایع تبدیلی، کاهش ضایعات و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان، مجموعه اقداماتی است که میتواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت سیب آذربایجانغربی و تقویت جایگاه این محصول در بازارهای هدف منجر شود.