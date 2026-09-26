به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران گفت : اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های کلان کشور برای تحقق امنیت غذایی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات میوه‌های گرمسیری صورت گرفته است.

محمدحنیف سپاهی با اشاره به اینکه توسعه کشت موز در گلخانه‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه تنوع محصول در محیط های کنترل شده است، افزود: این اقدام علاوه بر تأمین بخشی از نیاز سبد مصرفی کشور، گامی عملیاتی در مسیر خودکفایی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی و رونق اقتصادی بهره‌برداران به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۰ هکتار گلخانه فعال در سیب و سوران وجود دارد که سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳۶ هزار تن انواع محصولات به‌ویژه صیفی‌جات نظیر خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل را داراست.

مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در این حوزه را بالغ بر شش هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: مجتمع‌ها و واحدهای گلخانه‌ای این شهرستان توانسته‌اند برای بیش از سه هزار نفر فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران در پایان خاطرنشان کرد: این شهرستان از حیث سطح زیر کشت و حجم تولیدات گلخانه‌ای، جایگاه نخست استان سیستان و بلوچستان را در اختیار دارد و یکی از قطب‌های راهبردی تولید محصولات گلخانه‌ای در منطقه جنوب‌شرق کشور محسوب می‌شود.