یاد و خاطره ۹ شهید روستای رباط شورین از توابع همدان گرامی داشته شد و این شهر بار دیگر صحنه‌ای از شکوه و معنویت را آفرید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این مراسم از روز‌های آتش و ایمان و از جوانانی سخن گفت که با دل‌های لبریز از عشق، در برابر دشمن ایستادند و نامشان را در تاریخ جاودانه کردند.

حجت الاسلام فاضلیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز گفت: در دوران دفاع مقدس، با ایثار و فداکاری رزمندگان، اجازه تصرف حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمنان ندادیم و امروز هم با اتکا به الطاف الهی، هوشیاری مردم و رزمندگان اسلام، توطئه‌های دشمنان را خنثی و درس عبرت آموزی خواهیم داد.