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آغاز ثبتنام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از امروز شنبه چهارم مهرماه در ایلام و سراسر کشور.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حسین نورعلیوند» مدیرکل بهزیستی ایلام، از آغاز ثبتنام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از امروز شنبه چهارم مهرماه خبر داد.
وی با اعلام جزئیات این آزمون گفت: در این آزمون ۳۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور برای افراد دارای معلولیت اختصاص یافته است.
نورعلیوند پایان مهلت ثبتنام را ۱۳ مهرماه و زمان برگزاری آزمون را ۲۹ آبانماه عنوان کرد.