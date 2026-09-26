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رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از برداشت ۸۰۰ هزار تن گندم در این استان خبر داد و گفت: آذربایجانغربی از نظر تولید این محصول در رتبه پنجم کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اشاره به پایان طرح خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در آذربایجانغربی افزود: در سال زراعی گذشته ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان تحویل و خریداری شد که از این نظر نیز آذربایجانغربی رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داد.
وی اظهار کرد: شهرستانهای بوکان، ارومیه، میاندوآب، سلماس و مهاباد در سال زراعی گذشته از پیشتازان تولید و خرید تضمینی گندم در آذربایجانغربی بودند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: تاکنون ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران استان از سوی بانک عامل پرداخت شده است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، مابقی مطالبات نیز در ماه جاری به حساب کشاورزان واریز میشود.
اصغری در خصوص تفاوت میزان گندم تولیدی با گندم خریداری شده به صورت تضمینی در استان توضیح داد: با توجه به وسعت آذربایجانغربی، در برخی شهرستانها کشاورزان برای سهولت در حملونقل، محصول خود را در مراکز خرید استانهای همجوار تحویل دادهاند.
وی اضافه کرد: میزان تولید گندم در آذربایجانغربی بیش از نیاز مصرفی استان است و گندم مازاد تولیدشده که از سوی دولت به صورت تضمینی خریداری میشود، برای تامین نیاز سایر استانها نیز منتقل خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی یادآوری کرد: در سال زراعی گذشته ۷۲ مرکز خرید تخصصی با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی در سراسر استان ساماندهی شده بود که این مراکز بدون محدودیت، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کردند.