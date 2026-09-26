به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۲۵۴ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ع) در شهرستان قدس از خدمات رایگان درمانی و آموزشی دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع‌رسانی کمیته امداد امام خمینی شهرستان قدس اعلام کرد به مناسبت هفته دفاع مقدس و با همکاری گروه جهادی شهید کاظم آشتیانی، کمیته امداد امام خمینی، آموزش وپرورش و مرکز نیکوکاری حضرت موسی بن جعفر (ع) در شهرستان قدس،۲۵۴ نفر از مددجویان این شهرستان، خدمات رایگان دندانپزشکی دریافت کردند.

در این اردوی جهادی دورزه که در۲و۳ مهرماه در مدرسه شهید میرشفیعی شهرستان قدس اجرا شد، خدمات دندانپزشکی از جمله معاینه، کشیدن، ترمیم، جرم‌گیری و عصب کشی به مددجویان ارائه شد.

علاوه بر ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی، تیم تخصصی حاضر در این گروه جهادی، با هدف پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و ترویج فرهنگ خودمراقبتی، دوره‌های آموزشی بهداشت دهان و دندان را نیز برای مددجویان و خانواده‌های آنان برگزار کردند.