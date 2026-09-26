تیم پاراتیروکمان با نام شهیده سیده بشری خامنهای راهی ناگویا میشود
تیم ملی پاراتیروکمان کشورمان مزین به نام «شهیده سیده بشری حسینی خامنهای» در بازیهای پاراآسیایی ناگویا حاضر میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آخرین مرحله اردوی آمادگی و متصل به اعزام تیم ملی پاراتیروکمان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا در سایت تیروکمان فدراسیون در حال برگزاری است.
تیم پاراتیروکمان به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدای کشورمان در اقدامی فرهنگی به نام شهیده سیده بشری حسینی خامنهای مزین شده است.
امروز در حاشیه تمرینات ملی پوشان و در حرکتی نمادین پیراهن تیم ملی با دست نوشتهی زهرا نعمتی برای شهیدان سربلند ایران و با امضای کادر فنی و ملی پوشان مزین شد.
سمیه رحیمی، هادی نوری (اصفهان)، غلامرضا رحیمی (خوزستان)، محدثه باباحبیب (تهران)، امیرمحمد بارانی (البرز) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر زهرا نعمتی سرمربی و محمدصالح پالیزبان، امین علی خانی مربیان تیم ملی به تمرین میپردازند.
در این اردو میلاد قیاسی مربی بدنساز، مهدی توسلی مربی مدعو، محمد هادیزاده روانشناس، حانیه فولادی کارشناس تغذیه، ملی پوشان را همراهی میکنند.
سرپرستی اردو برعهده حسین عابدینی نژاد است و علی جمشیدی به عنوان نماینده فرهنگی در این اردو حضور دارد.