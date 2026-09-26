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نجاتگران هلال احمر به فرد مصدوم در ارتفاعات منطقه غار گبری در شهرستان استهبان امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر مصدوم شدن مرد ۵۶ ساله در ارتفاعات منطقه مرغک این شهرستان، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر کوهستانی، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.
محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از اقدامات اولیه امدادی و تثبیت مصدوم، وی را با استفاده از بسکت به پایین ارتفاعات منتقل کردند و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.