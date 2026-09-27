به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حرکتی خودجوش با مشارکت و همراهی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان در این پویش، نام شهدای دفاع مقدس پشت کاشی‌هایی که در صحن حضرت زینب (س) نصب می‌شود، حک شده است.

این پویش بامشارکت کارخانه‌های کاشی سازی اصفهان و استقبال خوب مردم و خیران حدود دو سال است، در حال اجرا است.

گزارشی از احمدرضا عظیمی خبرنگار صداوسیمای اصفهان

مردم نیک اندیش استان اصفهان می‌توانند برای شرکت در این پویش هدایای نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۴۵۵۴ ارسال و قبض واریز را به نام خود به شماره تماس ۰۹۱۳۶۹۹۷۰۵۵ در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

پویش نذر کاشی به نام شهدای دفاع مقدس در اصفهان پویش نذر کاشی به نام شهدای دفاع مقدس در اصفهان پویش نذر کاشی به نام شهدای دفاع مقدس در اصفهان پویش نذر کاشی به نام شهدای دفاع مقدس در اصفهان