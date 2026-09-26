نمایندگان آذربایجان‌غربی در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند و در نیمه نخست این رقابت‌ها، با تلاش ورزشکاران و مربیان، موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز برای کاروان جمهوری اسلامی ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات موسوم به بازی‌های‌ آسیایی از ۲۸ شهریور امسال در شهر ناگویای کشور ژاپن با حضور هزاران ورزشکار آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

آذربایجان‌غربی نیز در این رقابت‌ها ۲۰ نماینده شامل ورزشکار،‌ مربی،‌ سرپرست و داور دارد که برای بالابردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند.

یکی از بهترین نتایج این رقابت‌ها برای آذربایجان‌غربی در رشته رویینگ رقم خورد و فاطمه مجلل که سابقه حضور در المپیک پاریس را هم در کارنامه دارد،‌ توانست در رشته تک‌نفره سبک‌وزن زنان با حضور ورزشکارانی از قزاقستان، هنگ‌کنگ، تایلند، کره جنوبی و ویتنام با ثبت زمان ۷:۲۴:۵۷ در رده نخست ایستاده و مدال طلا را بر گردن خود بیاویزد.

این مدال طلا، نخستین قهرمانی یک بانوی ایرانی در مسابقات رویینگ بازی‌های آسیایی بود که نشان داد مجلل می‌تواند همچنان یکی از مدال‌آوران آذربایجان‌غربی و کشورمان در مسابقات آسیایی،‌ جهانی و حتی المپیک باشد.

البته مجلل به این قهرمانی بسنده نکرد و در ماده تک‌نفره سنگین‌وزن بانوان نیز در این رقابت‌ها به مدال برنز بازی‌های آسیایی دست یافت.

این بانوی ورزشکار ارومیه‌ای در رشته تک‌نفره سنگین‌وزن نیز با زمان ۷:۳۵:۹۹ بعد از ورزشکاران چین و ازبکستان در رده سوم قرار گرفت.

در رشته شمشیربازی نیز علی پاکدامن، دیگر نماینده آذربایجان‌غربی، موفق شد با کسب ۶ پیروزی و یک شکست به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند. وی در این مرحله برابر نماینده چین شکست خورد و مدال برنز را از آن خود کرد.

یک مدال طلای دیگر نیز در بخش مربیگری به نماینده آذربایجان‌غربی رسید. در رقابت‌های فوتبال الکترونیکی، تیم ایران با هدایت مبین محمدزاده توانست عنوان قهرمانی را کسب کند و مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

با احتساب این نتایج، نمایندگان آذربایجان‌غربی در نیمه نخست بازی‌های آسیایی ناگویا موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز شده‌اند و رقابت سایر نمایندگان استان در رشته‌های مختلف از جمله در رشته‌های والیبال،‌ کبدی، وزنه‌برداری و پاراتنیس روی میز همچنان ادامه دارد.

آذربایجان‌غربی در مجموع ۲۰ نماینده در سه بخش ورزشکار، داور و سرپرست در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن دارد که از این تعداد ۱۵ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی با حریفان رقابت می‌کنند.

از مجموع ورزشکاران اعزامی آذربایجان‌غربی به بازی‌های آسیایی، ۱۴ نفر مرد و یک نفر زن هستند.

بازی‌های آسیایی ناگویا تا ۱۲ مهر ادامه دارد.