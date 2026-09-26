به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۳۶ هزار عدد ظروف چینی قاچاق در یک انبار در محدوده امین‌آباد خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی، محل نگهداری کالا‌های قاچاق را در محدوده امین‌آباد شناسایی کردند.

سردار مهدی افشاری با اشاره به اینکه در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد، یک انبار در این محدوده برای نگهداری و دپوی کالا‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد تصریح کرد: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی دقیق محل و انجام هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و محموله کالای قاچاق را کشف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده مشخص شد کالا‌های موجود قاچاق بوده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در این عملیات، تعداد ۲۳۶ هزار و ۴۰۵ عدد ظروف چینی قاچاق کشف و توقیف شد.

وی افزود: پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های کشف‌شده را بیش از ۸ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.