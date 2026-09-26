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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ظروف چینی قاچاق در یک انبار در محدوده امینآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۳۶ هزار عدد ظروف چینی قاچاق در یک انبار در محدوده امینآباد خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی، محل نگهداری کالاهای قاچاق را در محدوده امینآباد شناسایی کردند.
سردار مهدی افشاری با اشاره به اینکه در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد، یک انبار در این محدوده برای نگهداری و دپوی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار میگیرد تصریح کرد: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی دقیق محل و انجام هماهنگیهای لازم، در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شده و محموله کالای قاچاق را کشف کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی انجامشده مشخص شد کالاهای موجود قاچاق بوده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در این عملیات، تعداد ۲۳۶ هزار و ۴۰۵ عدد ظروف چینی قاچاق کشف و توقیف شد.
وی افزود: پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سردار افشاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۸ میلیارد تومان اعلام کردهاند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.