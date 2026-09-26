مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از پوشش ۳۰ درصدی سالمندان استان معادل ۱۴۰ هزار نفر خبر داد و گفت: بیشترین تعداد بیمه شدگان این اداره کل را بازنشستگان استان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کیوان مرتضوی گفت: حدود ۱۴۰ هزار نفر معادل ۳۰ درصد سالمندان گیلان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که بزرگترین گروه بیمه شدگان استان را تشکیل می‌دهند و در رتبه‌های بعدی بازماندگان شامل همسر و دختر فوت شدگان و سپس بیمه شدگان عادی قرار دارند.

وی افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه شورای سالمندان، ۱۸ درصد ترکیب جمعیتی استان گیلان به عنوان پیرترین استان کشور را افراد بالای شصت سال، تشکیل می‌دهند در حالی که میانگین این شاخص جمعیتی در کشور ۱/۱۲ درصد است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه بیش از ۹۳ هزار و ۶۰۰ مرد و ۴۶ هزار و ۴۰۰ زن، جمعیت سالمندان گیلان را تشکیل می‌دهند، گفت: درصد بالای سهم سالمندان در جمعیت گیلان نقش مستقیمی بر میزان اجرای تعهدات سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان دارد.

کیوان مرتضوی تلاش برای بهبود مستمر وضعیت معیشت و سلامت سالمندان از تدابیر سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر دانست و افزود: تشکیل حوزه طب سالمندی در مدیریت درمان، برگزاری دوره‌های آموزشی سلامت محور و سبک زندگی در سالمندی، برنامه‌های غربالگری برای سالمندان، افزایش صد درصدی میزان مستمری‌ها در کمتر از ۳ سال و اجرای متناسب سازی برای بهبود معیشت بازنشستگان، تقبل بخشی از حق بیمه درمان تکمیلی، فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی همچون المپیاد‌های ورزشی، طرح ورزش‌های صبحگاهی و پیاده روی، انتخاب چهره‌های برتر و نمونه از این قشر و اعطای تسهیلات از دیگر خدمات ارائه شده به سالمندان جامعه هدف است.

نهم مهرماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی سالمندان و چهارم تا یازدهم مهر به عنوان هفته گرامیداشت سالمندان نامگذاری شده است.