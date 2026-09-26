در شب ۲۰۹ تجمعات مردمی، مردم همیشه در صحنه و ولایت‌مدار مازندران همچون شب‌های نخست، با صلابت و استواری برای ایران سربلند ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در شب ۲۰۹ تجمعات مردمی، مردم همیشه در صحنه و ولایت‌مدار مازندران همچون شب‌های نخست، با صلابت و استواری برای ایران سربلند ایستادند و آمادگی خود را برای فداکاری در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهیدشان فریاد زدند.

مردمی که همچون سربازی پا در رکاب، منتظر فرمان ولی و رهبرشان هستند و در راه دفاع از وطن، از هیچ چیز و هیچ‌کس ترس و ابا ندارند. آنان همچون فرماندهان شجاع و جان‌برکف ایران عزیز، سربازانی بدون ادعا برای وطن هستند و این سربازی را با هیچ چیز دیگری عوض نمی‌کنند.

این مردم سرافراز، همچون سربازان خط مقدم دفاع از کیان ایران اسلامی، حاضرند جانفشانی کنند و در برابر زورگویان دنیا با قدرت بایستند.

ما به سربازان وطن خدا قوت می گوییم و برای سلامتی و سربلندی تک‌تک آنان دعا می‌کنیم و همچنان فریاد «میدان با شما و خیابان با ما» را بلند می‌کنیم.

در شب دویست و نهم تجمعات خیابانی، مردم ایران عزیز با صلابت و همچون دیگر شب‌ها، در حمایت از تمامیت ارضی، استقلال و نظام، آمادگی خود را برای فداکاری در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهیدشان اعلام کردند.