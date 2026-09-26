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رییس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب از کشف و جمعآوری ۲ رشته تور ماهیگیری غیرمجاز به مساحت ۵۰۰ مترمربع در محدوده تالاب نوروزلو این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، موسی جسور روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: نیروهای پاسگاه شهید شجاعیان یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب در جریان گشت و کنترل محدوده تالاب نوروزلو با تعدادی صیاد غیرمجاز مواجه شدند که با استفاده از تورهای دام اقدام به صید غیرمجاز ماهی میکردند.
وی اضافه کرد: محیطبانان با اقدام بهموقع و با همکاری جوامع محلی، ۲ رشته تور صیادی را که در مجموع ۵۰۰ مترمربع مساحت داشت، جمعآوری و توقیف کردند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب ادامه داد: تخلف صورت گرفته در چارچوب مقررات قانونی پیگیری میشود و با متخلفان مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
جسور گفت: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری یگان شهرستان چهاربرج و نیروهای پاسگاه شهید شجاعیان، گشت و کنترل محدوده تالاب نوروزلو و حریم پارک ملی را به منظور پیشگیری و برخورد با تخلفات زیستمحیطی ادامه میدهد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند.