مسابقات پرثوآ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۳۶۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات پرثوآ به همت هیئت ورزش‌های همگانی خراسان رضوی و کمیته پرثوآ استان، در خانه کاراته مجموعه ورزشی کوثر مشهد برگزار شد.

در بخش آقایان ۱۰۰ ورزشکار و در بخش بانوان ۲۶۰ ورزشکار، حضور داشتند.

برگزاری این رویداد همزمان با هفته دفاع مقدس، علاوه بر گرامیداشت این ایام، فرصتی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد نشاط و پویایی در میان ورزشکاران بود.

در پایان مسابقات نیز از نفرات و تیم‌های برتر این رقابت‌ها تقدیر شد.