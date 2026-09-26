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مسابقات پرثوآ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۳۶۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات پرثوآ به همت هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی و کمیته پرثوآ استان، در خانه کاراته مجموعه ورزشی کوثر مشهد برگزار شد.
در بخش آقایان ۱۰۰ ورزشکار و در بخش بانوان ۲۶۰ ورزشکار، حضور داشتند.
برگزاری این رویداد همزمان با هفته دفاع مقدس، علاوه بر گرامیداشت این ایام، فرصتی برای توسعه فعالیتهای ورزشی، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد نشاط و پویایی در میان ورزشکاران بود.
در پایان مسابقات نیز از نفرات و تیمهای برتر این رقابتها تقدیر شد.