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دبیرخانه ستاد ملی جمعیت اعلام کرد؛ مهلت ثبتنام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با هدف شناسایی الگوهای موفق و تقویت مشارکت عمومی، تا ۲۰ مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهلت شرکت در چهارمین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» با رویکرد شناسایی تجربههای موفق، ایجاد انگیزه و ترویج الگوهای اثربخش در حوزه جمعیت، تا تاریخ ۲۰ مهرماه تمدید گردید.
این رویداد که بستری برای قدردانی از فعالیتهای شاخص در حوزه جوانی جمعیت است، در هفت بخش اصلی شامل: رسانهها، سازمانهای مردمنهاد (NGOs)، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها برگزار میشود.
متقاضیان میتوانند متناسب با جایگاه و عملکرد خود، در بخش مربوطه ثبتنام کنند. علاقهمندان برای ثبتنام و ارائه مستندات میتوانند به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir مراجعه نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، میتوان از طریق شبکههای اجتماعی دبیرخانه ستاد یا تماس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۳۸۶۰۱۰ اقدام کنند.