به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حبیب موسوی، مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران، اعلام کرد مؤدیان حقیقی می‌توانند تا پایان آبان‌ماه اظهارنامه خود را ارائه دهند.وی با اشاره به طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار داشت مؤدیان می‌توانند از میان پروژه‌های تعریف‌شده در سامانه، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را تعیین کنند.

موسوی این اقدام را گامی در جهت شفافیت و فرهنگ‌سازی مالیاتی دانست که منجر به ترغیب بیشتر مؤدیان برای انجام تکالیفشان می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران در پایان تصریح کرد در مجموع ۱۱۴ میلیارد تومان پروژه برای تخصیص در قالب این طرح در سامانه پیش‌بینی شده است.