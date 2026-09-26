نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن تشریح مواضع اسلام آباد درباره مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بر انتخاب گفت‌و‌گو و دیپلماسی به جای رویارویی و جنگ تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شهباز شریف با اشاره به تلاش‌های پاکستان برای نزدیک کردن ایران و آمریکا و امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد میان دو کشور، بر ضرورت حفظ مسیر‌های حیاتی دریایی، حمایت از مردم فلسطین، حل مسئله کشمیر، مقابله با تروریسم و حفظ صلح در منطقه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه پاکستان برای نزدیک کردن ایران و آمریکا به مسیر دیپلماسی تلاش کرد، در بخش مهمی از سخنان خود به نقش پاکستان در تحولات مربوط به ایران و آمریکا پرداخت و گفت: اسلام آباد در شرایطی که منطقه با بحران و درگیری رو‌به‌رو بود، تلاش کرد زمینه گفت‌و‌گو میان تهران و واشنگتن را فراهم کند.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به مذاکرات اسلام آباد اظهار داشت: پاکستان از طریق تلاش‌های هماهنگ خود، ایران و آمریکا را در اسلام آباد گرد هم آورد که نتیجه آن امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد میان دو کشور در ماه ژوئن بود.

نخست وزیر پاکستان همچنین از نقش فرمانده نیرو‌های دفاعی و وزیر امور خارجه این کشور در فراهم کردن فضای لازم برای ادامه دیپلماسی در شرایط دشوار قدردانی کرد.

«شهباز شریف» گفت: صدای دیپلماسی باید از صدای موشک‌ها و سلاح‌ها بلندتر باشد، وی با تاکید بر ضرورت حل بحران‌های منطقه از طریق مذاکره افزود: در شرایطی که منطقه شاهد استفاده از موشک، پهپاد و سلاح است، صدای دیپلماسی باید با قدرت بیشتری شنیده شود.

وی تاکید کرد: پاکستان در سیاست خارجی خود گفت‌و‌گو و همکاری را بر تقابل و اجبار ترجیح می‌دهد و تلاش اسلام آباد برای میانجیگری و نزدیک کردن طرف‌های درگیر نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.

شهباز شریف تاکید کرد تنگه هرمز و باب المندب مسیر‌های حیاتی اقتصاد جهان هستند و بر ضرورت باز ماندن این مسیر‌ها تاکید کرد و گفت: این مسیر‌های دریایی باید همچنان برای ارتباط میان کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرند و نباید به نقاط انسداد و رویارویی تبدیل شوند.

شهباز شریف بخش دیگری از سخنرانی خود را به تحولات فلسطین اختصاص داد و با ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری بر ادامه حمایت پاکستان از مردم فلسطین تاکید کرد.

وی با اشاره به جان باختن کودکان فلسطینی در جریان درگیری ها، بر ضرورت پایان دادن به خشونت علیه مردم فلسطین تاکید کرد و افزود: راه حل عادلانه و پایدار مسئله فلسطین، تشکیل یک کشور مستقل، دارای حاکمیت، قابل دوام و پیوسته فلسطینی بر اساس مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷ و به پایتختی قدس شریف است.

نخست وزیر پاکستان همچنین درباره توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی اظهار داشت: این توافق بازتاب تعهد اسلام آباد به دفاع، ثبات و صلح در منطقه است و تاکید کرد: این توافق علیه هیچ کشوری طراحی نشده و هدف آن ایجاد یک تعهد مشترک در زمینه دفاع و ثبات منطقه‌ای است.

نخست وزیر پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیم هند برای قرار دادن پیمان آب‌های سند در وضعیت تعلیق، موضعی صریح درباره حق آبی پاکستان اتخاذ کرد.

وی تصریح کرد: هرگونه تلاش برای متوقف کردن، ممانعت یا انحراف سهم پاکستان از آب‌های رودخانه‌ای، از سوی اسلام آباد اقدام جنگی تلقی خواهد شد و هند نباید در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی شود.

نخست وزیر پاکستان همچنین تاکید کرد: استفاده از آب به عنوان ابزار فشار نباید صورت گیرد و رودخانه‌ها باید به جای ایجاد اختلاف میان کشورها، در خدمت توسعه و رفاه ملت‌های منطقه باشند.

شهباز شریف با اشاره به مناقشه کشمیر، بر حمایت سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی پاکستان از مردم کشمیر تاکید کرد و با اشاره به گذشت چندین دهه از این مناقشه گفت: مردم کشمیر همچنان در انتظار اجرای تعهدات سازمان ملل درباره برگزاری همه پرسی آزاد و بی طرفانه هستند و پاکستان به حمایت خود از حق تعیین سرنوشت آنان ادامه خواهد داد.