به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی مقابل بیمارستان مادر این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران پلیس در محل، مشاهده شد که چند نفر به دلیل اختلافات قبلی با یکدیگر درگیر شده و موجب ایجاد تنش و برهم خوردن آسایش آن منطقه شده بودند.

شهبازی تاکید کرد: پلیس با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند، طبق قانون قاطعانه برخورد می‌کند.