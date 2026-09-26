به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به نیاز مستمر مراکزدرمانی به خون و فرآورده‌های خونی گفت: تأمین نیاز بیماران تالاسمی و هموفیلی استان، مستلزم مشارکت همیشگی اهداکنندگان خون است.

کیان دهراب‌پور با تأکید بر ضرورت استمرار اهدای خون در استان افزود: بیماران بستری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان همواره به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و شهروندان با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین این نیاز حیاتی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۵ مرکز درمانی در استان نیاز ثابت و همیشگی به خون و فرآورده‌های خونی دارند و تأمین ذخایر کافی برای این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه نباید هیچ عمل جراحی یا روند درمانی به دلیل کمبود فرآورده‌های خونی با اختلال مواجه شود.

دهراب پور با بیان اینکه اهدای خون تنها به شرایط بحرانی و حوادث اختصاص ندارد، گفت: بسیاری از بیماران برای ادامه روند درمان خود به دریافت مستمر خون و فرآورده‌های خونی وابسته هستند و به همین دلیل، حضور منظم اهداکنندگان در مراکز انتقال خون ضرورتی همیشگی است.

وی با اشاره به وضعیت بیماران نیازمند دریافت مداوم فرآورده‌های خونی در استان گفت: در حال حاضر ۸۶۵ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و حدود هزار بیمار مبتلا به هموفیلی در استان زندگی می‌کنند که از مصرف‌کنندگان دائمی فرآورده‌های خونی به شمار می‌روند.

دهراب پور افزود: این بیماران برای ادامه زندگی و مراحل درمان به دریافت منظم فرآورده‌های خونی نیاز دارند و مشارکت مستمر اهداکنندگان نقش مهمی در تأمین نیاز آنان ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: افرادی که حداقل ۱۸ سال سن دارند و واجد شرایط اهدای خون هستند، بدون توجه به نوع گروه خونی خود، به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه هر واحد خون اهدایی می‌تواند به نجات جان سه بیمار کمک کند، افزود: هدف انتقال خون استان، تأمین صددرصدی نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی است و تحقق این هدف بدون همراهی مستمر مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت می‌کند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.