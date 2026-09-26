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همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، آموزشگاه ۶ کلاسه شهید سیدضیاء سجادیپور در روستای مهرآباد شهرستان میبد با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان به بهرهبرداری رسید؛ این در حالی است که تاکنون ۱۱۷ مدرسه از مجموع ۱۶۵ طرح آموزشی شناساییشده در قالب نهضت عدالت آموزشی استان یزد وارد مدار بهرهبرداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آموزشگاه شهید سیدضیاء سجادیپور در روستای مهرآباد از توابع بخش مرکزی میبد، همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان، افتتاح شد.این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۸۵۰ مترمربع و با ۶ کلاس درس احداث شده و برای ساخت آن ۲۶ میلیارد تومان هزینه شده است که ۴۰ درصد آن از محل مشارکت خیران و مابقی از اعتبارات دولتی تأمین شده است.
استاندار یزد در این مراسم با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم گفت: با تأکید رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش، ۱۶۵ طرح آموزشی نیازمند احداث یا تکمیل در استان یزد شناسایی و احصا شده است.بابایی افزود: تاکنون ۱۱۷ مدرسه از این طرحها به بهرهبرداری رسیده و آموزش و پرورش از ظرفیت آنها استفاده میکند.
وی ادامه داد: با تداوم روند تکمیل طرحها تا پایان سال و بهرهبرداری از بخشی دیگر از طرحها در سال آینده، سرانه فضاهای آموزشی استان یزد به شرایط مطلوبتری خواهد رسید.استاندار یزد، تکمیل طرحهای آموزشی و ارتقای سرانه فضاهای آموزشی را از اولویتهای استان یزد برشمرد و گفت: تلاش میشود با همکاری دستگاههای اجرایی، خیران و مجموعه آموزش و پرورش، روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود.
بابایی همچنین در ادامه سفر خود به شهرستان میبد، از دو طرح ورزشی بازدید کرد و گفت: این طرحها با پیگیری نماینده مردم شهرستان و همکاری دستگاههای مربوط، بخش عمده مسیر اجرایی خود را طی کردهاند و تنها بخشی از فعالیتهای عمرانی و رفع برخی نواقص باقی مانده است.وی افزود: معاونت عمرانی استانداری پیگیریهای لازم را برای تکمیل این طرحها انجام خواهد داد.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، افتتاح آموزشگاه شهید سیدضیاء سجادیپور را اقدامی ارزشمند دانست و از مشارکت خانوادههای معظم شهدا در توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد.بابایی با اشاره به مشارکت خانواده بزرگوار شهید در احداث بخشی از این مدرسه گفت: خانوادههای معظم شهدا در استان یزد، بهویژه شهرستان میبد، مشارکت قابل توجهی در مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی داشتهاند.
وی همچنین میبد را از شهرستانهای پیشتاز استان در اجرای طرحهای خیریه و جلب مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد.در پایان این مراسم، استاندار یزد با اهدای لوح تقدیر از خانواده و برادران شهید سیدرضا سجادی تجلیل کرد.
حضور در یادمان شهید گمنام بیده و ادای احترام به شهدای گلزار شهدای مهرآباد از دیگر برنامههای استاندار یزد در سفر به شهرستان میبد بود.