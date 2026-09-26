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کاهش محسوس دما در ایلام از روز سهشنبه و هشدار وزش باد نسبتاً شدید که میتواند به سازههای سبک و موقتی آسیب بزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهنپرست» کارشناس هواشناسی، با بررسی نقشههای پیشیابی گفت: از روز سهشنبه با خروج توده هوای گرم از سطح استان، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود. این امر موجب استقرار الگوی هوای پاییزی و قرار گرفتن دمای هوا در محدوده معمول میشود.
وی افزود: با توجه به تغییرات فصلی، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و شدید در سطح استان پیشبینی میشود که میتواند به سازههای سبک و موقتی آسیب وارد کند.
کارشناس هواشناسی تأکید کرد: لازم است نسبت به استحکام این سازهها اقدامات لازم صورت گیرد.