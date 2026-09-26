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جشنواره «دختران هنرمند» با اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و سرگرم کننده، از ۶ تا ۸ مهر در بوستان «بهشت مادران» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشنواره «دختران هنرمند» با هدف ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای دختران و خانوادهها، طی سه روز در بوستان «بهشت مادران» برگزار خواهد شد.
این جشنواره شامل بخشهای متنوعی از جمله کارگاههای هنری، برنامههای میدانی، اجرای موسیقی، برنامههای عروسکی، فستیوال آب بازی کودک و بازارچه دستآفریدههای بانوان است و شرکت کنندگان میتوانند در طول برگزاری جشنواره از این برنامهها استفاده کنند.
جشنواره «دختران هنرمند» از دوشنبه ۶ تا چهارشنبه ۸ مهر، از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در بوستان بهشت مادران، واقع در بزرگراه حقانی، ابتدای خیابان کاویان غربی (جنوب به شمال) برگزار میشود.