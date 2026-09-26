روند ساخت دانشکده پرستاری شیروان در بازدید میدانی دکتر قدرتی نماینده مردم شیروان، مدیرکل دیوان محاسبات استان و همچنین معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیگیری شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مراحل کار ساختمان های جدید دانشکده پرستاری شیروان گفت: ساخت این دانشکده که از دهه فجر ۱۴۰۴ کلنگ زنی و از ابتدای امسال آغاز شده است با اختصاص به موقع اعتبارات تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام می‌رسد.

به گفته نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، مجوز احداث طرح دانشکده پرستاری شیروان از معدود طرح‌هایی است که بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور گرفته شده است.

عباس قدرتی گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث دانشکده پرستاری و مامایی در این شهرستان اختصاص یافته و اکنون طرح با سرعت خوبی در حال اجراست.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: عملیات کلنگ زنی این دانشکده در زمینی به مساحت چهار هزار و ۶۲۰ متر مربع شامل اتمام تجهیز کارگاه، احداث ساختمان‌های پشتیبانی و عملیات زیربنایی در چهار طبقه، از دهه فجر سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه نقدینگی اجرای طرح کم بوده و اعتبارات آن از طریق فروش اوراق تامین شده است افزود : ۹۰ درصد عملیات طرح که به اتمام برسد نسبت به جذب و به کارگیری جدول سازمانی از طریق آزمون استخدامی انجام خواهد شد و تعداد و نوع رسته شغلی نیروی انسانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و نیاز‌های آنان انجام خواهد شد.