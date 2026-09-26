برای برگزاری نمازجماعت در مدارس فریدونشهر ۲۵ طلبه و روحانی با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی کاظمی معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری فریدونشهر در جلسه ستاد اقامه نماز این شهرستان گفت: در مدارس بدون روحانی نیز نماز جماعت با همکاری مربیان پرورشی و معلمان اقامه می‌شود.

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر نیز گفت: همه نهاد‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان موظف‌اند نقش کلیدی نماز و جذابیت‌های آن را برای قشر‌های مختلف مردم بویژه دانش آموزان تبیین کنند.