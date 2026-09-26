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معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه «بریکس میتواند بهعنوان یک شتابدهنده، روند ورود زنان ایرانی به بازارهای بینالمللی را تقویت کند»، گفت: دفتر ایرانی اتحادیه زنان کارآفرین بریکس باید از یک مجموعه محدود به بستری ملی برای شناسایی و اتصال ظرفیتهای زنان در سراسر کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق بازرگانی ایران نشست تخصصی بررسی «دستاوردها و ظرفیتهای حضور زنان کارآفرین ایرانی در بریکس» با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، و با میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان دستگاههای دولتی، فعالان اقتصادی و نمایندگان جامعه علمی و دانشگاهی حضور داشتند.
دیپلماسی اقتصادی زنان؛ راهبرد دولت چهاردهم
زهرا بهروزآذر در این نشست با اشاره به نقش فعالان بخش خصوصی در حفظ تابآوری اقتصادی کشور گفت: فعالسازی دیپلماسی اقتصادی زنان یکی از راهبردهای دولت چهاردهم است و در همین راستا، در برنامه ملی اشتغال بانوان، زنان بر اساس ویژگیهای جمعیتی، منطقهای، سطح تحصیلات و شرایط معیشتی در ۱۱ گروه دستهبندی شدهاند و برای هر گروه، بسته سیاستی متناسبی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: یکی از اهداف این برنامه، کمک به عرضه توانمندیهای زنان کشور به بازارهای بینالمللی است و بریکس میتواند یکی از این مقاصد باشد. معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف ساختار حقوقی دفتر ایرانی اتحادیه تجاری زنان بریکس تصریح کرد: «ضروری است دستگاههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، کمیته امداد، وزارت نیرو، وزارت تعاون، معاونت علمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروههای تخصصی حضور داشته باشند. هدف از این همگرایی نیز اتصال حلقههای منفصل موجود در حوزههای اقتصاد فراگیر، فناوری، کشاورزی، اقتصاد خلاق و سرمایهگذاری است.»
وی همچنین با اشاره به ظرفیت اتاق بازرگانی برای رفع موانع کسبوکار زنان گفت: «یکی از گزینههای قابل استفاده، بهرهگیری از ظرفیت اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی میان دولت و بخش خصوصی است.» بهروزآذر در پایان تأکید کرد: «بریکس تنها مسیر دیپلماسی اقتصادی زنان نیست، اما میتواند بهعنوان یک شتابدهنده، روند ورود زنان ایرانی به بازارهای بینالمللی را تقویت کند.»
تشکیل پنج کارگروه تخصصی در دفتر ایرانی بریکس
فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بینالملل معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، نیز در این نشست با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه بریکس گفت: «معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری به منظور توانمندسازی و افزایش مشارکت زنان کارآفرین در عرصه کسبوکار ملی و بینالمللی، اقدام به تشکیل دفتر ایرانی اتحادیه زنان بریکس متشکل از پنج کارگروه تخصصی در حوزههای سلامت و امنیت غذایی، توسعه نوآورانه، اقتصاد فراگیر، صنایع خلاق و گردشگری کرده است.»
وی افزود: «این مجموعه در نخستین سالهای فعالیت با چالشهایی از جمله شرایط ناشی از دو جنگ و آسیبهای واردشده به برخی کسبوکارهای زنان مواجه شد، اما اعضا تلاش کردند ظرفیت واقعی زنان ایرانی را در عرصه بینالمللی معرفی کنند.»
ضرورت اتصال زنان به بازارهای صادراتی
زهرا رهایی، رئیس دفتر ایرانی اتحادیه زنان کارآفرین بریکس، نیز با اشاره به شکلگیری این دفتر از اردیبهشت سال گذشته گفت: «در نخستین سال شکلگیری، شبکهسازی با زنان کارآفرین کشورهای عضو مورد پیگیری قرار گرفت. معرفی توانمندی زنان ایرانی در حوزههایی مانند فناوری، شیمی سبز، تجهیزات پزشکی و اقتصاد فراگیر، ارائه الگوهای اقتصاد مراقبتی و حمایت از زنان روستایی از جمله محورهای فعالیت این دفتر بوده است.»
وی تأکید کرد: «ایجاد کارگروه استانداردسازی و طراحی سازوکار حمایتی برای اتصال زنان دارای ظرفیت صادرات به بازارهای بینالمللی باید در دستور کار قرار گیرد.»
ظرفیتهای فناورانه ایران در بریکس
مریم تاجآبادی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار امسال بریکس با عنوان «ساختن برای تابآوری» گفت: «بریکس بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص میدهد و با برخورداری از سهم قابلتوجهی از بازار جهانی به دنبال ایجاد یک زنجیره ارزش منطقهای است.»
وی با اشاره به ظرفیتهای فناورانه ایران افزود: «ایران در حوزه بیوتکنولوژی در میان ۱۰ کشور نخست جهان و در حوزه پروبیوتیک جزو ۶ کشور برتر شناخته میشود. با وجود تحریمها، کشور توانسته است بخش قابلتوجهی از محصولات بیوتکنولوژی خود را در داخل تولید کند.» تاجآبادی با اشاره به تصویب طرح ایجاد پلتفرمهای فناوری در نشست امسال بریکس در هند گفت: «هدفگذاری انجامشده این است که تا سال آینده، یک هزار شرکت در بستر این پلتفرمها بتوانند قراردادهای تجاری منعقد کنند. لازم است معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و معاونت امور زنان نیز ظرفیتهای شرکتهای ایرانی، بهویژه زنان کارآفرین و فناور را در این بستر معرفی و تقویت کنند.»
ظرفیت مالی بریکس برای حمایت از زنان
اشرفالسادات میری، مشاور امور زنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به نخستین حضور زنان ایرانی در برنامههای بریکس گفت: «ایجاد سازوکار پولی میان کشورهای بریکس برای تسهیل مبادلات و همچنین استفاده از خطوط اعتباری ویژه زنان، بهویژه برای حمایت از زنان تولیدکننده و فعالان صنایعدستی، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
آموزش سه هزار زن روستایی برای حضور در سکوها
طاهره قیومی، مشاور وزارت جهاد کشاورزی در امور بانوان، نیز گفت: «تاکنون در ۱۵ استان حدود سه هزار زن روستایی و عشایری برای عرضه محصولات خود به پلتفرمهای فروش آموزش دیدهاند و از ظرفیت پلتفرمهایی مانند دیجیکالا برای عرضه محصولات استفاده میکنند.» وی از فعالیت حدود ۹ صندوق استانی و ۲۰ صندوق شهرستانی خبر داد و افزود: «۱۶۱ تعاونی فعال با حدود ۱۵ هزار عضو زن در حوزههای مختلف اقتصادی فعالیت دارند.»
ظرفیت ۱۳۵ مرکز کوثر برای توسعه کسبوکار زنان
مریم اردبیلی، مشاور امور بانوان شهرداری تهران، نیز از فعالیت ۱۳۵ مرکز کوثر در حوزه کارآفرینی در تهران خبر داد و گفت: «حدود ۴۰۰ بهرهبردار زن نیز در مجموعههایی مانند شهربانو و شهر دوخت فعال هستند.»
بوروکراسی داخلی؛ مانع توسعه تجارت بینالمللی
راضیه کهنسال، مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوریهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، نیز گفت: «فاصله میان تولید علم و محصول و همچنین بوروکراسی داخلی از موانع توسعه تجارت بینالمللی است. ایران در تولید علم نانو رتبه چهارم را دارد، اما حجم تجارت محصولات نانویی متناسب با این جایگاه رشد نکرده است.»