در چهلمین قسمت از برنامه «تولید بدون کارخانه»، به سراغ کارآفرینی رفتیم که نشان داد برای ورود به بازار و خلق ارزش، لزوماً نیازی به ساخت کارخانه‌های عظیم نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در مسیر جست‌وجوی الگوهای نو برای رشد اقتصاد ملی، برنامه «تولید بدون کارخانه» هر هفته تجربه‌ای تازه از مدیریت هوشمند منابع را روایت می‌کند. در چهلمین قسمت از این برنامه، داستان موفقیت بانویی را دنبال می‌کنیم که ثابت کرد می‌توان بدون درگیر شدن در چالش‌های سنگین زیرساختی، قلمرو بزرگی در بازار پوشاک ایجاد کرد.

مسیر رشد و استراتژی هوشمندانه

منیر شعبانی، کارآفرینی که از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، با هدف تولید لباسی که تجسم هویت ایرانی-اسلامی باشد، وارد میدان شد. او با استفاده از ایده و الهام از هنر و طبیعت ایران، مانتوی «اجتماع» را روانه بازار کرد. شروع کار او با تولید تنها ۶۰ عدد مانتو بود، اما او با نگاهی فراتر، به‌جای راه‌اندازی کارگاه شخصی، از یک استراتژی کلیدی استفاده کرد: «بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی کارگاه‌های موجود».

امروز، او با موفقیت در بازاریابی و فروش، توانسته است نام خود را در بازار ثبت کند. نکته جالب توجه اینجاست که او همچنان با حفظ تمرکز بر طراحی، تحقیق بازار و فروش، از ظرفیت خالی ۴ کارگاه متوسط استفاده می‌کند و به‌جای درگیر شدن در مسائل فنی مدیریت کارخانه، خود را بر ارتقای کیفیت طرح‌ها و گسترش شبکه فروش متمرکز کرده است. این رویکرد باعث شده تا او اکنون با بیش از ۱۰۰ مدل متنوع از مانتوی «اجتماع»، پاسخگوی نیاز طیف وسیعی از بانوان در مشاغل مختلف باشد.

فلسفه کارآفرینی: جهاد اقتصادی

منیر شعبانی در گفتگو با ما، کارآفرینی را نه یک تجارت ساده، بلکه یک «جهاد» می‌داند. او معتقد است که جدیت و جهد در این مسیر، مستقیماً به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند و می‌تواند مدل عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی باشد. او بر این باور است که موفقیت در کسب‌وکار، ریشه در «نیازسنجی» دارد؛ او می‌گوید: «اگر می‌خواهید موفق باشید، ابتدا نیاز بازار را بسنجید و سپس برای پاسخ به آن تولید کنید. مشتری تکرارشونده، خون در رگ‌های یک کسب‌وکار است.»

او با نگاهی آینده‌نگر یادآوری می‌کند که درحال حاضر حتی با سرمایه‌ای در حدود ۳۰۰ میلیون تومان، می‌توان با استفاده از همین مدل «تولید بدون کارخانه»، کسب‌وکاری پایدار را از دل ظرفیت‌های موجود بیرون کشید.

تولید بدون کارخانه؛ برنامه‌ای برای جاگذاری این فرهنگ برای کارآفرینان امروز و فردا

برنامه «تولید بدون کارخانه» هر هفته جمعه‌ها از اخبار ۱۴ شبکه یک و شبکه خبر به روی آنتن می‌رود تا داستان‌های موفقیت و مسیرهای نوآورانه را به گوش همگان برساند.

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