قسمت یازدهم فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «اتاق»، از شبکه دو و مستند «آن شب» از شبکه‌های سه، چهار و مستند پخش می‌شود. همچنین تصویربرداری فصل سوم مجموعه «سرو سپید سرخ» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قسمت یازدهم فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «اتاق»، به نویسندگی و کارگردانی حمید قدرتی و به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار، به استاد سمیه مشایخی منبت کار می پردازد.

استاد سمیه مشایخی با هدف معرفی بیشتر منبت ظریف و نزدیک‌تر کردن این هنر به زندگی روزمره، تلاش کرده است کاربرد‌های تازه‌ای برای آن پیدا کند. علاقه او به موسیقی نیز در این مسیر نقش داشته و تزئین ساز به یکی از زمینه‌های مهم فعالیتش تبدیل شده است، آثاری که به گفته او، امروز بر ساز‌های فاخر ساخته‌شده توسط سازندگان و نوازندگان ایرانی و خارجی نقش بسته و ماندگار شده‌اند.

این هنرمند در ۳۴ سالگی، به عنوان نخستین بانوی ایرانی، موفق به دریافت نشان درجه یک هنری در رشته منبت شد، افتخاری که به گفته خودش، مسئولیت او را برای اجرای دقیق‌تر نقوش اصیل ایرانی و آموزش این هنر به نسل‌های بعدی بیشتر کرده است.

مسیر هنری مشایخی با تحصیل در رشته کارشناسی فرش نیز پیوندی عمیق با نقوش سنتی ایران پیدا کرد. آشنایی با نقوش فرش ایرانی، تماشای تذهیب‌های دوره صفویه و گچ‌بری‌های باشکوه دوره تیموری، که ریشه‌هایی در نقوش اصیل دوره ساسانی دارند، به او کمک کرد تا ساختار و ظرافت این نقش‌ها را بهتر بشناسد و از آنها در آفرینش آثار منبت بهره بگیرد.

«دست‌آفریده‌ها» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار، تلاش می‌کند بخشی از دانش و تجربه هنرمندانی را ثبت کند که هر یک سهمی در حفظ و تداوم میراث هنری ایران دارند. همچنین با آغاز فصل پاییز پخش این مجموعه روز‌های شنبه و یکشنبه هر هفته ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

تصویربرداری فصل سوم مجموعه «سرو سپید سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد آغاز شد.

دو قسمت از فصل سوم این مجموعه به کارگردانی علی ثقفی و علی سرآهنگ وارد مرحله تصویربرداری شده‌اند.

«سرو سپید سرخ» در فصل سوم نیز در قالب روایت‌های مستقل، داستان‌هایی از جنگ رمضان را دنبال می‌کند.

مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر و محصول مشترک مرکز سیمرغ و پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله از سه شبکه تلویزیونی پخش می‌شود.

این مستند روایتی مستند از جست‌و‌جو و کشف پیکر دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان است که نخستین‌بار از زبان افراد حاضر در این عملیات بازگو می‌شود.

«آن شب» به یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین شب‌های مقاومت در لبنان می‌پردازد و روایت افرادی را به تصویر می‌کشد که در جریان عملیات جست‌و‌جو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشته‌اند.

در این مستند، شاهدان و افراد حاضر در این عملیات از جزئیات لحظات پس از شهادت سیدحسن نصرالله، روند جست‌و‌جو و چگونگی کشف پیکر وی روایت می‌کنند، روایت‌هایی که تاکنون کمتر در قالب یک مستند و از زبان افراد حاضر در صحنه بازگو شده است.

سازندگان «آن شب» تلاش کرده‌اند با استفاده از روایت‌های دست‌اول، بخشی از وقایع آن شب را برای مخاطبان بازخوانی کنند و تصویری مستند از روند جست‌و‌جو و کشف پیکر دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان ارائه دهند.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، محصول مشترک مرکز سیمرغ و پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

مستند «آن شب» یکشنبه ۵ مهر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه سه، سه‌شنبه ۷ مهر ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار و چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.